Nuevo pase: el senador Luis Juez se sumó a La Libertad Avanza

Había ingresado por el PRO pero luego armó un monobloque. Será un apoyo clave para el Gobierno.

Hoy 19:15

El senador cordobés Luis Juez, que integraba el monobloque del Frente Cívico, anunció su pase formal a la bancada de La Libertad Avanza (LLA).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este movimiento tuvo lugar en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral.

Con la incorporación de Juez, el bloque de La Libertad Avanza tendrá 21 legisladores, por lo que habrá paridad con el bloque Justicialista, que tiene también 21 miembros.

En cambio, como interbloque, el peronismo tenía hasta este lunes 28 miembros, ya que tres legisladores de Convicción Federal cercanos a los gobernadores dialoguistas quieren armar un nuevo bloque alejados del kirchnerismo.

Se trata de los legisladores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza, que responden a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Juez se había ido en diciembre del PRO y armó un monobloque con el nombre de su propio partido en Córdoba, Frente Cívico, aunque pertenecía al interbloque de LLA. Ahora decidió integrarse formalmente al oficialismo.