De la cancha al poder: el argentino que se convirtió en el Primer Caballero de los Países Bajos

El hockista Nicolás Keenan, pareja del flamante primer ministro neerlandés Rob Jetten, pasó a ocupar un lugar simbólico en la escena política del país europeo. Su historia mezcla deporte, política y visibilidad.

La presencia argentina en las altas esferas del poder neerlandés ya no se limita a la reina Máxima Zorreguieta. Con la asunción del nuevo primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, el nombre de otro argentino comenzó a ganar protagonismo: el hockista Nicolás Keenan, su pareja y ahora figura mediática en el entorno del poder.

El dirigente liberal progresista juró su cargo ante el rey Guillermo Alejandro, convirtiéndose, con 38 años, en el primer ministro más joven de la historia del país. Su llegada al gobierno marcó el inicio de una nueva etapa política tras imponerse en las elecciones al líder ultraderechista Geert Wilders.

Un argentino en la primera línea simbólica del poder

El ascenso de Jetten llevó a que su prometido, Nicolás Keenan, quedara ubicado en el rol mediático de “Primer Caballero”, una etiqueta informal que se utiliza para referirse a la pareja del jefe de gobierno.

Keenan, de 28 años, es delantero del club neerlandés Klein Zwitserland y jugador del seleccionado argentino de hockey sobre césped. Con dos participaciones olímpicas y presente en Los Leones, su carrera deportiva se desarrolla desde hace años en Europa.

La historia de la pareja comenzó en 2022 en La Haya, cuando se cruzaron casualmente en un supermercado y luego retomaron contacto a través de redes sociales. El compromiso se hizo público en noviembre de 2024 con una publicación conjunta que rápidamente fue replicada por medios internacionales.

Semanas atrás, en una entrevista con Pink News, el deportista relató las dificultades personales que atravesó antes de visibilizar su relación. Contó que durante mucho tiempo sintió temor de exponer su orientación en el ambiente profesional del deporte y que recién con el tiempo pudo vivir su historia de forma abierta.

Un rol simbólico, sin funciones institucionales

En los Países Bajos, la figura del “Primer Caballero” no tiene reconocimiento legal ni atribuciones políticas. Se trata de un rótulo mediático que describe a la pareja del primer ministro, sin funciones oficiales dentro del gobierno.

En caso de asumir un perfil público, lo habitual es que participe en actos protocolares, promueva causas sociales o culturales y mantenga su actividad profesional. En ese sentido, se espera que Keenan continúe con su carrera deportiva mientras acompaña algunos eventos institucionales.

Un gobierno débil en un escenario fragmentado

Jetten lidera una coalición minoritaria integrada por su partido D66, junto con los liberales del VVD y los demócrata-cristianos del CDA. El bloque reúne 66 de los 150 escaños del Parlamento, por lo que necesitará acuerdos permanentes con la oposición para aprobar leyes.

La fragmentación política neerlandesa, cada vez más marcada, ya había provocado la caída del anterior gobierno encabezado por Dick Schoof tras menos de un año de gestión.

Antes de llegar al cargo, Jetten había sido ministro en el gabinete del ex primer ministro Mark Rutte, hoy secretario general de la OTAN, donde impulsó ambiciosas políticas climáticas destinadas a reducir drásticamente las emisiones de carbono del país.

Ahora, con un gobierno sin mayoría y bajo fuerte presión parlamentaria, el joven líder neerlandés afronta el desafío de sostener su agenda política mientras su historia personal —junto al deportista argentino— capta la atención de la prensa internacional.