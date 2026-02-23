“Es una madraza”: una compañera de la China Suárez destacó el vínculo con los hijos

Adabel Guerrero, que compartió las grabaciones de En el barro, aseguró que la actriz llamaba mucho a los chicos y también tenía una logística familiar “muy organizada”.

En medio de los rumores y las polémicas que suelen rodear a la China Suárez, Adabel Guerrero aportó una mirada diferente. La actriz, que conoció a su colega durante las grabaciones de En el barro, reveló qué le decía sobre la crianza de sus hijos y la logística familiar.

Invitada a Puro Show (eltrece), Adabel contó que forjó una buena relación con la ex Casi Ángeles y que uno de los temas que más las conectó fue la maternidad. "A mí me interesaba mucho saber cómo hacía ella con los chicos, grabando tantas horas”, se sinceró. Y explicó: “Me interesa saber cómo hacen mis colegas porque yo estoy en la misma”.

Consultada por los periodistas en el piso, Guerrero comentó: “Ella tiene gente que la ayuda, por supuesto, tiene a la mamá. Y siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes, se hacían cargo y se organizaban bien cuando había que viajar”.

A modo de cierre, remarcó: “Siempre me pareció muy madraza la China, pero muy madraza. Todo el día haciendo videollamada con los chicos”. “Yo no puedo decir nada malo de ella”, concluyó, coincidiendo con el resto de las compañeras de elenco que destacaron el compañerismo y el profesionalismo de la actriz.