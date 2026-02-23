La alegría de Mirtha Legrand por cumplir 99 años: “Me emociona llegar bien”

La diva de los almuerzos celebrará con su familia y amigos.

Mirtha Legrand cumple 99 años. En medio de saludos y de la organización del festejo, contó cómo vive este momento.

“Me emociona haber llegado a esta edad, nunca me imaginé”, expresó La Chiqui.

“Llegar bien, como estoy, es casi un milagro”, aseguró la diva en la nota telefónica que hizo en medio de los preparativos para su cumpleaños.

Cuando Alejandra Peñalva le preguntó cuál era su secreto, Mirtha respondió: “Ninguno. No como nada especial, hago una vida normal, hago gimnasia, trabajo, disfruto y me ocupo de mi familia”. Y, entre risas, agregó: “Hago una vida normal, menos cocinar, hago de todo”.

Además, hizo hincapié en las actividades que tiene como rutina en su día a día. “No solo leo, sino que también retengo, sé qué es lo que estoy leyendo. Siempre me gustó estar informada; desde chiquita quería saber todo”, expresó.