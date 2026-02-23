Revelaron el motivo por el que Pampita se mudó de su casa de Barrio Parque: “Quedó muy traumada”

Su amiga Angie Balbiani dio detalles del motivo que impulsó a la modelo a dejar el hogar en el que vivía.

Hoy 20:38

Pampita decidió irse de la casa de Barrio Parque donde había sufrido un robo en septiembre del año pasado. Hoy se conocieron imágenes del camión de mudanza sobre la vereda de la propiedad.

Al aire de Puro Show (eltrece), Angie Balbiani contó cuál fue la medida que tomó su amiga tras el episodio de inseguridad que vivió hace unos meses.

“Claramente tomó esta decisión por el robo. Ella quedó mal, quedó muy traumada”, aseguró la periodista por el el fuerte episodio que atravesó Pampita.

“Se va a resguardar legalmente la vista del ingreso de la nueva casa”, indicó Angie. Sobre esto, explicó: “Se pone una medida cautelar para que los medios de comunicación no muestren la nueva casa”.

Cabe recordar que cuando había sido el robo a la casa de Pampita, la propia modelo se encargó de demostrar su enojo con la prensa por las veces que se hizo guardia periodística en la puerta de su hogar.

“¿Y yo cuántas veces les dije que no enfocaran la puerta de mi casa? Se los dije reiteradas veces: cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda, es peligroso", había sido su reproche.