Delcy Rodríguez removió del cargo a la esposa de Alex Saab, el testaferro de Maduro

La sucesora del narcodictador venezolano designó a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional en reemplazo de Camilla Fabri de Saab.

Hoy 20:47

La sucesora del dictador derrocado Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, destituyó este lunes a Camilla Fabri de Saab, esposa del testaferro chavista Alex Saab, como parte de una reestructuración del gabinete que busca desplazar de áreas sensibles a figuras vinculadas al antiguo círculo de poder.

Rodríguez confirmó el relevo mediante sus redes sociales y anunció al nuevo responsable del despacho.

“He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (…) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, señala el texto.

La remoción de Fabri ocurre en medio de la revisión de las redes de influencia construidas durante la dictadura de Maduro, capturado el pasado 3 de enero en una operación encabezada por Estados Unidos en Caracas.

Camila Fabri encabezaba un despacho vinculado a programas de atención a migrantes y había mantenido un perfil público activo en actividades oficiales, incluso en días recientes.

La destitución se conoce, además, mientras circulan versiones sobre una posible captura de su esposo, señalado por las autoridades estadounidenses de haber operado como testaferro del narcodictador.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas en Caracas, no existe confirmación institucional de su arresto por parte de fuerzas estadounidenses.

Consultado sobre el tema, el FBI se limitó a responder: “sin comentarios”. En la misma línea, autoridades judiciales venezolanas indicaron que no cuentan con información que confirme una operación en curso contra el empresario colombo-venezolano.

En paralelo, voceros cercanos al entorno político que en el pasado promovió campañas internacionales en favor de Saab rechazaron públicamente la posibilidad de una detención.

“Es falsa la información (…) acabo de hablar con él a las 2 pm”, afirmó el chavista Pedro Carvajalino en un mensaje difundido en la red social X.