La Oficina Contraterrorismo de EEUU felicitó a México por muerte de El Mencho, líder del CJNG

También reconoce la labor de los agentes de seguridad mexicanos.

Hoy 21:01

La Oficina Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos compartió un mensaje para México por lo que llamó una “exitosa operación”, la cual derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

A través de sus redes sociales, el 23 de febrero, la Oficina Contraterrorismo con el que reconoce las labores de los agentes de seguridad mexicanos. Cabe destacar que, según cifras del Gabinete de Seguridad, la muerte del Mencho provocó más de de 60 muertos, entre ellos 25 integrantes de la Guardia Nacional.

“Estados Unidos felicita a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su régimen de terror", se puede leer en la publicación en X.

Parte del mensaje es usado para el reconocimiento de las acciones realizadas por elementos militares y policiacos, con lo que la institución de EEUU “elogia” la ejecución de la operación. El Mencho fue asesinado tras su ubicación por parte de las autoridades en Tapalpa, Jalisco.