Vinculan a Mauricio Macri con la modelo Chloe Bello tras su separación de Juliana Awada

La versión fue lanzada por Yanina Latorre, quien aseguró que el expresidente habría iniciado una relación con la ex pareja de Gustavo Cerati.

Hoy 21:01

En medio de versiones sobre cambios en su vida personal, el expresidente argentino Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Según reveló la panelista Yanina Latorre, el exmandatario estaría iniciando un vínculo sentimental con la modelo Chloe Bello, conocida por haber sido pareja del músico Gustavo Cerati.

La información surgió en el programa SQP, donde Latorre retomó declaraciones del periodista Rodrigo Lussich, quien había señalado en Intrusos que la empresaria Juliana Awada —exesposa de Macri— estaría cerca de hacer pública una nueva relación.

A partir de ese contexto, Latorre sostuvo que el exjefe de Estado habría comenzado a mostrarse en reuniones sociales junto a Bello desde hace algunas semanas, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

Chloe Bello, de 38 años, tuvo notoriedad pública por su relación con Cerati, con quien estuvo hasta el ACV que sufrió el músico en 2010, y posteriormente también fue vinculada sentimentalmente al conductor Marcelo Tinelli.

Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente las versiones, que se mantienen en el terreno de los trascendidos del mundo del espectáculo.