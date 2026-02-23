Aseguran que Juliana Awada estaría viviendo un romance con el rey Felipe VI

La versión fue lanzada en televisión por Rodrigo Lussich y habla de un supuesto vínculo entre la exprimera dama argentina y el jefe de Estado español. No hay confirmaciones oficiales.

Hoy 21:27

Un fuerte rumor mediático instaló en las últimas horas el nombre de la exprimera dama argentina Juliana Awada en el centro de la escena internacional. Según afirmó el periodista Rodrigo Lussich en el programa Intrusos, Awada estaría manteniendo un romance con el rey de España, Felipe VI.

La información fue presentada como una versión que circula en ámbitos diplomáticos, políticos y empresariales, y que incluso hablaría de una supuesta crisis de larga data en la monarquía española.

Según Lussich, el vínculo matrimonial entre Felipe VI y la reina Letizia Ortiz estaría desgastado desde hace años y el Palacio de la Zarzuela aguardaría un momento oportuno para blanquear una eventual separación. En ese contexto, se mencionó que la decisión podría posponerse hasta que sus hijas, la princesa heredera Leonor de Borbón y la infanta Sofía de Borbón, consoliden su mayoría de edad institucional.

Versiones cruzadas y repercusiones

El periodista también sugirió que las recientes versiones sobre supuestos acercamientos sentimentales del expresidente Mauricio Macri con figuras públicas —como Juana Viale o Natalia Graciano— podrían vincularse a movimientos personales tras la separación de Awada.

Hasta el momento, ninguna de las personas mencionadas confirmó la información y el tema permanece en el terreno de los trascendidos del espectáculo y la política internacional.

Awada, madre de Antonia Macri, estuvo anteriormente casada con el empresario belga Bruno Laurent Philippe Barbier, con quien tuvo a su hija mayor, Valentina.

Por ahora, el supuesto romance se mantiene como una versión mediática sin confirmación oficial, aunque su difusión generó repercusiones tanto en Argentina como en Europa.