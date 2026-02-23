Quimilí será sede de una Jornada de Encuentro Ganadero con foco en innovación y sanidad

Se desarrollará el próximo 25 de febrero a las 19.

Hoy 21:31

La ciudad de Quimilí será escenario de una nueva Jornada de Encuentro Ganadero, un espacio pensado para productores, técnicos y actores del sector que buscan actualizarse en temas clave para la actividad.

El encuentro se realizará en la Sociedad Rural de Quimilí, el miércoles 25 de febrero a las 19 horas, y contará con un programa centrado en la modernización productiva, la sustentabilidad y la sanidad animal.

Uno de los ejes será la digitalización de rodeos, con una charla sobre caravanas electrónicas y la nueva resolución del SENASA. La disertación estará a cargo del MV Luciano Filipeta y Mariano Faveiro, quienes abordarán los beneficios de incorporar tecnología en la identificación y trazabilidad del ganado.

Además, se presentará el Programa ReMonte, orientado a la generación de bonos de carbono para la ganadería en la región chaqueña. En este bloque, Diego Ferreyra, representante de RUUTS.LA, expondrá sobre oportunidades vinculadas a la producción sustentable y los mercados ambientales.

Otro de los temas centrales será el manejo de garrapatas, una problemática clave en el cierre del verano y el inicio del otoño. El MV Julio Reggi, especialista en la materia, brindará herramientas prácticas para prevenir y reducir su impacto en los rodeos.

La jornada es organizada por la Sociedad Rural local junto a TRT, y cuenta con el acompañamiento del INTA, SAVI y Vetanco, instituciones que respaldan la capacitación permanente del sector.

Como cierre, los participantes compartirán una cena de camaradería, reforzando el espíritu de encuentro e intercambio entre productores y profesionales.

Con esta propuesta, Quimilí y la provincia de Santiago del Estero consolidan su rol como referentes regionales en materia ganadera, promoviendo la incorporación de tecnología, el cuidado sanitario y el desarrollo sostenible, bajo el lema: “Productos seguros para alimentos seguros”.