La intendente Fuentes se reunió con la comisión directiva de la biblioteca Agustín Alvarez

La delegación estuvo encabezada por la Dra. María Teresa Tenti.

Hoy 21:49
municipalidad capital

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital a la comisión directiva de la la biblioteca Agustín Alvarez, que durante 2026 cumplirá su centenario.

La delegación estuvo encabezada por su presidenta, Dra. María TeresaTenti.

Durante el encuentro se dialogó sobre los 100 años de la biblioteca y su trabajo institucional en la sociedad.

También asistieron la Dra. Delia Raab de Alvarez; Viviana Montero; Leda Barrera Cardozo, entre otras.

Por su parte, acompañaron a la intendente Fuentes el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo.

TEMAS Norma Fuentes

