Tras la salida de Gallardo, qué entrenadores suenan para llegar a River

Coudet y Crespo son los nombres que surgen en lo inmediato para la sucesión tras la renuncia del Muñeco. Hay más nombres, que correrían desde atrás.

Hoy 22:02

Tras la decisión de Marcelo Gallardo de ponerle fin a su segundo ciclo, River Plate debe resolver de inmediato la sucesión. Con el calendario apretado y la necesidad de resultados, la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo analiza alternativas para ocupar el banco del Monumental.

Aunque la renuncia del Muñeco aún está fresca, el abanico de candidatos comenzó a tomar forma en las últimas horas.

Coudet y Crespo, los primeros en la lista

Uno de los principales apuntados es Eduardo Coudet, actualmente en el Deportivo Alavés. Su representante, Christian Bragarnik, ya mantuvo conversaciones con la dirigencia millonaria. Si bien no surgió futbolísticamente en Núñez, el “Chacho” dejó una fuerte identificación como jugador y pregona un estilo ofensivo. Sus ciclos en Rosario Central y el Racing campeón de 2019 lo posicionan como candidatazo.

Otro nombre fuerte es el de Hernán Crespo, actualmente con trabajo en São Paulo FC. Hombre de la casa, su gran carta de presentación fue el histórico Defensa y Justicia campeón de la Sudamericana 2020. Su perfil seduce por pertenencia e idea futbolística.

Opciones con ADN River

También aparecen nombres surgidos del club, aunque con menos fuerza inicial. Santiago Solari, actual director de fútbol del Real Madrid, tiene experiencia como DT en la Casa Blanca y en el América de México, pero hoy está abocado a la gestión y no tendría intención de dejar España.

Más compleja aún parece la situación de Pablo Aimar y Diego Placente, integrantes de procesos exitosos en selecciones juveniles argentinas. Con el Mundial a menos de cuatro meses y sin experiencia al frente de un plantel profesional, sus salidas lucen poco viables.

Ariel Holan

Alternativas externas y un nombre que siempre vuelve

Si se busca fuera del ADN River, aparecen Ariel Holan y Gabriel Milito, ambos desocupados. Sin embargo, serían apuestas arriesgadas ante la exigencia inmediata de resultados.

Y en la danza de nombres no podía faltar Ramón Díaz, ídolo histórico y actualmente disponible. No obstante, el perfil dirigencial y el antecedente de tres ciclos anteriores hacen difícil imaginar un cuarto regreso, aunque su nombre resonará inevitablemente entre los hinchas.

Interinato y decisión inminente

Mientras se define el sucesor, Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, asumiría interinamente tras el duelo ante Banfield.

Lo único seguro es que River no demorará demasiado la decisión. La presión del calendario y la urgencia deportiva obligan a una definición rápida para iniciar una nueva etapa en Núñez.