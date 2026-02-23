Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico y sigue internada: “La vida me dio una nueva oportunidad”

La periodista de C5N fue atendida de urgencia tras un fuerte dolor de cabeza y permanece en observación en el Sanatorio Los Arcos. Asegura que no presenta secuelas y que espera volver pronto a su rutina.

Hoy 22:29

La periodista Daniela Ballester, conductora del canal C5N, permanece internada en el Sanatorio Los Arcos tras haber sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico la semana pasada.

El episodio ocurrió el jueves, cuando comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza acompañado de molestias en la zona cervical, síntomas que la llevaron a buscar asistencia médica de inmediato y a ser trasladada al centro de salud.

En diálogo con el diario La Nación, la periodista de 48 años transmitió tranquilidad sobre su evolución. “Tuve un ACV hemorrágico, pero gracias a Dios estoy genial. Estoy sana, feliz y con ganas de volver a trabajar”, afirmó en un mensaje enviado desde la clínica, donde continúa en observación.

Ballester aseguró que no presenta secuelas neurológicas y que su estado actual es similar al previo al episodio. “Ahora estoy igual que el día anterior al ACV. Queda monitorearme y descansar. La vida me dio una nueva oportunidad”, expresó.

La comunicadora, recordada también por su participación en el reality Gran Hermano, reflexionó sobre la experiencia y remarcó la importancia de valorar la salud y el bienestar cotidiano.

“Voy al gimnasio, tengo un trabajo que amo, amigos de oro y una vida tranquila. A todos nos puede pasar. Hay que vivir bien la vida”, señaló, mientras continúa realizándose estudios y bajo seguimiento médico.