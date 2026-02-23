Ingresar
Atlético de Madrid selló su pase a octavos de final de la Champions League tras golear a Brujas

El noruego Sorloth brilló con un hat-trick en la goleada por 4-1 del equipo del Cholo Simeone sobre el elenco de Bélgica.

Hoy 18:14

Atlético de Madrid cumplió en el Metropolitano y selló su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras golear 4-1 al Club Brugge. Luego del 3-3 en la ida en Bélgica, el equipo de Diego Simeone resolvió la serie con autoridad ante su gente.

La gran figura de la noche fue Alexander Sorloth, autor de un hat-trick, mientras que Johnny Cardoso aportó el otro tanto para un Colchonero que fue de menor a mayor en el partido.

El conjunto español intentó imponer condiciones desde el inicio, aunque la primera ocasión fue para el visitante, con una acción encabezada por Christos Tzolis.

Cuando mejor jugaba Brujas, llegó el 1-0: Jan Oblak asistió desde su propio arco y Sorloth ganó en velocidad ante Brandon Mechele para definir con precisión. Sin embargo, antes del descanso igualó Joel Ordóñez, de cabeza.

En la segunda mitad, Atlético recuperó la ventaja con un remate de Cardoso tras un rebote en el área. Luego, una combinación entre Antoine Griezmann y Ademola Lookman dejó servido el segundo de Sorloth.

El delantero noruego completó su noche soñada con un cabezazo para el 4-1 definitivo, desatando la celebración en el Metropolitano.

Con la serie resuelta, el equipo de Simeone ya espera en octavos, donde enfrentará a Tottenham Hotspur F.C. o Liverpool F.C., en busca de seguir avanzando en Europa.

