Se definen los primeros clasificados a los octavos de final de la Champions League

Este martes comenzarán a disputarse las revanchas con duelos imperdibles.

Hoy 00:18

Las primeras cuatro llaves de los playoffs de la UEFA Champions League se definirán este martes, en una jornada cargada de partidos y con gran protagonismo argentino. El torneo de clubes más importante de Europa entra en una etapa decisiva en busca de los equipos que avanzarán a los octavos de final.

El primer encuentro comenzará a las 14:45 (hora de Argentina), cuando el Atlético de Madrid reciba al Club Brujas. El equipo dirigido por Diego Simeone viene de empatar 3-3 en la ida y buscará sellar la clasificación ante su público. El “Atleti” cuenta con seis futbolistas argentinos en su plantel y afronta un duelo clave para seguir en carrera.

Desde las 17, se disputarán los otros tres partidos del día. En Inglaterra, el Newcastle United recibirá al Qarabag FK tras el contundente 6-1 conseguido como visitante en el encuentro de ida, resultado que dejó la serie prácticamente sentenciada.

En Italia, el Inter de Milán intentará revertir el 3-1 sufrido en Noruega ante el Bodo Glimt, el equipo sensación de esta edición. El conjunto italiano no podrá contar con su goleador, Lautaro Martínez, quien se lesionó en el primer partido y será una baja sensible para el “Nerazzurro”.

Por su parte, el Bayer Leverkusen, que tiene en sus filas a los mediocampistas argentinos Ezequiel Fernández y Exequiel Palacios, recibirá al Olympiakos FC luego del triunfo 2-0 conseguido en Grecia, con la intención de cerrar la serie en casa.

La agenda completa de los playoffs

Los otros cuatro encuentros de vuelta se disputarán el miércoles:

Martes 24/2

Atlético Madrid - Brujas (14:45)

Newcastle - Qarabag (17)

Bayer Leverkusen - Olympiakos (17)

Inter - Bodo Glimt (17)

Miércoles 25/2

Atalanta BC (0) - (2) Borussia Dortmund (14:45)

Juventus FC (2) - (5) Galatasaray SK (17)

Paris Saint-Germain (3) - (2) AS Monaco (17)

Real Madrid CF (1) - (0) SL Benfica (17)

Los ya clasificados a octavos

Los ocho equipos que avanzaron de manera directa a los octavos de final por finalizar entre los primeros en la fase inicial fueron: Arsenal FC, Liverpool FC, Tottenham Hotspur, Chelsea FC y Manchester City FC de Inglaterra; FC Bayern Múnich de Alemania; FC Barcelona de España; y Sporting Lisboa de Portugal.

La Champions League entra así en una fase determinante, con equipos obligados a revertir resultados y otros que buscarán confirmar su superioridad. La definición de estas llaves marcará el camino hacia los octavos y mantendrá en vilo al fútbol europeo.