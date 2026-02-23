La Municipalidad y el centro Amigos del Corso organizan la edición 2026

Se realizará el próximo viernes y sábado en avenida costanera Luis Lescano.

Hoy 23:22

La Municipalidad de la Capital, junto a la asociación Amigos del Corso, trabaja en la organización para el tradicional Corso edición 2026 que se realizará el próximo viernes 27 y sábado 28 en la avenida costanera Luis Lescano.

Se trata de una celebración popular que reunirá a las familias en torno a las expresiones más auténticas del Carnaval.

El desfile, que comenzará a las 22, contará con un gran despliegue artístico de la mano de destacadas agrupaciones locales: Comparsa Bella Bahía, Comparsa Caribe Samba, Comparsa Delirio de Carnaval y Banda Gaby y Comparsa Estrella de Carnaval.

También se presentarán Centro Murga Elegantes del Carnaval, Centro Murga Incomparables de La Loma, Centro Murga Los Murgueros del Oeste, Murga Ilustres del Carnaval, Carroza Centro Vecinal Barrio Cáceres, Carroza Terra Latidos de Madre y Carroza Suceso da Bahía.

El recorrido de las comparsas se desarrollará desde Plaza Añoranzas hasta el sector del Kartódromo.

Al respecto, el director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño, remarcó: "El sostenimiento de esta celebración popular tan importante para los vecinos de la nuestra ciudad, forma parte del compromiso del municipio capitalino, a cargo de la intendente, Ing. Norma Isabel Fuentes, con las diferentes entidades barriales, clubes e instituciones intermedias vinculadas a esta celebración, y el compromiso de difundir las expresiones populares tradicionales de la cultura santiagueña".

Para la comodidad de todos los asistentes, se instalarán estructuras tubulares para tribunas de acceso libre y gratuito. "La invitación está abierta para toda la familia y visitantes de nuestra ciudad", indicó Avendaño.