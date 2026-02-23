Ingresar
Con solo dos días de descanso, San Lorenzo recibe a Instituto de Córdoba

El Ciclón viene de ganarle el domingo a Estudiantes de Río Cuarto y se quiere prender en la pelea de la Zona A.

Hoy 00:04

San Lorenzo enfrentará este martes a Instituto de Córdoba por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en un cruce que asoma incómodo para el “Ciclón” por el escaso tiempo de recuperación. El partido comenzará a las 19:15 en el Estadio Pedro Bidegain, con transmisión de ESPN Premium.

El árbitro designado será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

El Ciclón quiere seguir en alza

El equipo dirigido por Damián Ayude llega en un buen momento anímico. En su última presentación derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y se ubicó quinto en la Zona A con 10 puntos, manteniéndose en zona expectante y con chances de pelear por los primeros lugares.

Sin embargo, el encuentro ante la “Gloria” se presenta exigente desde lo físico. San Lorenzo contará con apenas 48 horas de descanso, una situación que podría impactar en el rendimiento y que implica un riesgo por el desgaste acumulado.

Instituto va por el golpe

Instituto Atlético Central Córdoba tuvo un arranque irregular en el campeonato, con siete puntos en seis fechas. Aun así, el conjunto cordobés sabe que un triunfo en el Nuevo Gasómetro puede meterlo en puestos de clasificación a los playoffs.

Los dirigidos por Diego Flores buscarán aprovechar el cansancio del rival y dar un golpe que los reposicione en la tabla.

Datos del partido

Torneo Apertura – Zona A – Fecha 7
San Lorenzo vs. Instituto de Córdoba
Estadio: Estadio Pedro Bidegain
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Lucas Novelli
Hora: 19:15
TV: ESPN Premium

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna. DT: Diego Flores.

 
