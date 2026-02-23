Ingresar
En vivo: con solo dos días de descanso, San Lorenzo recibe a Instituto de Córdoba

El Ciclón viene de ganarle el domingo a Estudiantes de Río Cuarto y se quiere prender en la pelea de la Zona A.

Hoy 18:34

San Lorenzo enfrentará este martes a Instituto de Córdoba por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en un cruce que asoma incómodo para el “Ciclón” por el escaso tiempo de recuperación. El partido comenzará a las 19:15 en el Estadio Pedro Bidegain, con transmisión de ESPN Premium.

El árbitro designado será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

