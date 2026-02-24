Belgrano quiere seguir por la buena senda ante un necesitado Atlético Tucumán

El Pirata y el Decano se ven las caras por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 00:28

Belgrano enfrentará este martes a Atlético Tucumán desde las 21:30, en el Estadio Julio César Villagra, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El “Pirata” buscará hacerse fuerte en Alberdi para alcanzar la punta de la Zona B ante un “Decano” que arrastra una extensa racha sin triunfos fuera de Tucumán.

El equipo conducido por Ricardo Zielinski sumó cuatro de los últimos seis puntos, ambos en condición de visitante. Venció 1-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y luego igualó 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un partido que se le escapó en el minuto 96.

Si consigue la victoria, Belgrano llegará a 15 unidades, mantendrá su invicto en el campeonato y alcanzará en la cima a Independiente Rivadavia, que tiene un encuentro pendiente.

Un Decano golpeado

El presente de Atlético Tucumán es opuesto. Se ubica 12° con apenas cinco puntos y su única victoria del año fue el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. En la última fecha cayó ante Instituto en Córdoba y extendió una racha de más de un año sin ganar como visitante.

Además, el conjunto tucumano quedó envuelto en la polémica tras ese encuentro. Luego de sentirse perjudicado por el arbitraje, elevó un comunicado a la AFA. Su capitán, Leonel Di Plácido, fue crítico con el desempeño de Fernando Espinoza y expresó públicamente su malestar.

En este contexto, el Decano buscará cambiar la imagen y cortar la sequía fuera de casa, aunque el escenario en Alberdi aparece exigente.

Datos del partido

Torneo Apertura 2026 – Fecha 7

Belgrano vs. Atlético Tucumán

Estadio: Estadio Julio César Villagra

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Diego Ceballos