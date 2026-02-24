En vivo: Belgrano quiere seguir por la buena senda ante un necesitado Atlético Tucumán

El Pirata y el Decano se ven las caras por la séptima fecha del Torneo Apertura.
Belgrano enfrentará este martes a Atlético Tucumán desde las 21:30, en el Estadio Julio César Villagra, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El “Pirata” buscará hacerse fuerte en Alberdi para alcanzar la punta de la Zona B ante un “Decano” que arrastra una extensa racha sin triunfos fuera de Tucumán.
