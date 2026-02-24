Las acciones argentinas cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 530 puntos

La disputa judicial por los aranceles en EEUU afectó a los mercados y arrastró a los activos argentinos. El S&P Merval perdió 3,8% y el riesgo país subió a 537 puntos.

Hoy 00:27

El mercado financiero local volvió a operar desdoblado. Por una parte, una plaza cambiaria con repliegue de cotizaciones, compras firmes del BCRA y reservas internacionales en un pico desde octubre de 2019. Por otro lado, acciones y bonos con pronunciadas pérdidas, esta vez impulsadas por una sesión ampliamente negativa de Wall Street.

Los activos argentinos terminaron negociados en rojo, condicionados por la tendencia negativa de Wall Street, donde se asimiló en precios la disputa por los aranceles aplicados por el gobierno de EEUU y sus implicancias judiciales.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 3,8%, a 2.763.059 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron 1% en promedio. El riesgo país de JP Morgan avanzó 20 unidades para la Argentina, en los 537 puntos básicos, en lo más alto desde el 22 de enero.



