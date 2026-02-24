Independiente se presenta otra vez en Mendoza buscando la recuperación ante Gimnasia

Tras la caída ante su homónimo mendocino, el Rojo enfrenta al Lobo con la necesidad de volver a sumar.

Hoy 00:34

Independiente enfrentará este martes a Gimnasia y Esgrima de Mendoza desde las 22.00, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El “Rojo” buscará dejar atrás la caída ante Independiente Rivadavia y volver a sumar de a tres en su visita a Cuyo.

El equipo de Avellaneda llega golpeado tras perder el invicto frente a la Lepra mendocina por 3-2, en un partido que tuvo chances para ganar pero terminó pagando caro. Antes de ese traspié, había iniciado el certamen con tres empates consecutivos (Estudiantes, Newell’s y Vélez) y dos triunfos que entusiasmaron a su gente: 1-0 ante Platense en Vicente López y 2-0 frente a Lanús en Avellaneda.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa un presente complejo. Viene de dos derrotas seguidas: 2-1 ante Talleres en Córdoba y 1-0 frente a Gimnasia (LP) en condición de local. Tras un inicio prometedor en 2026, el equipo perdió regularidad y necesita puntos para sostenerse en la categoría, su principal objetivo.

Las lesiones y la imposibilidad de repetir un mismo once titular complicaron al conjunto mendocino, que intentará hacerse fuerte en su estadio para cortar la racha negativa.

En la antesala del encuentro, Independiente presentó al extremo chileno Maximiliano Gutiérrez como refuerzo. Llega a préstamo por un año desde Huachipato, sin cargo, y con una obligación de compra de dos millones de dólares por el 50% del pase, a ejecutarse en enero de 2027.

El “Rojo” intentará aprovechar el envión que puede generar la llegada del nuevo jugador y reencontrarse con la victoria en un escenario históricamente complicado.

Datos del partido

Torneo Apertura – Zona A – Fecha 7

Gimnasia (M) vs. Independiente

Estadio: Estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Hora: 22.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Felipe Viola