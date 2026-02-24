En vivo: Independiente se presenta otra vez en Mendoza buscando la recuperación ante Gimnasia

Tras la caída ante su homónimo mendocino, el Rojo enfrenta al Lobo con la necesidad de volver a sumar.
Independiente enfrentará este martes a Gimnasia y Esgrima de Mendoza desde las 22.00, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El “Rojo” buscará dejar atrás la caída ante Independiente Rivadavia y volver a sumar de a tres en su visita a Cuyo.
