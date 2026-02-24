Economía lanzó un bono en dólares: busca captar hasta u$s2.000 millones para pagar vencimientos de julio

La cartera que conduce Luis Caputo pretende conseguir hasta u$s500 millones mensuales a través de un título con vencimiento en 2027 y un cupón del 6%.

El Ministerio de Economía de la Nación sorprendió al anunciar el lunes que en las habituales licitaciones de deuda en pesos incorporará un nuevo título en dólares. El objetivo es conseguir hasta u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos de julio con bonistas privados.

La Secretarías de Finanzas, que depende de la cartera que conduce Luis Caputo, informó que "a partir de las próximas licitaciones quincenales", le ofrecerá a los inversores un bono en dólares por un monto de hasta u$s150 millones por subasta. Asimismo, al día siguiente de cada licitación habrá una segunda ronda para ampliar la emisión por hasta u$s100 millones.

En resumen, el Gobierno pretende captar u$s500 millones mensuales hasta completar el monto máximo de este programa de emisión, fijado en los u$s2.000 millones. "Los recursos obtenidos se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026", aseguró Finanzas.

El título en cuestión vencerá el 29 de octubre de 2027 y tendrá una tasa nominal anual del 6%, mientras que el precio inicial se licitará. Asimismo, los intereses se pagarán de manera mensual y el capital se abonará íntegramente al momento del vencimiento.

Desde el mercado valoraron la decisión oficial de comenzar a anticipar el financiamiento de los compromisos en moneda extranjera. “Desde mi punto de vista, es muy buena noticia que el Tesoro intente lograr un rolleo de manera más ordenada y anticipada para los vencimientos de capital en moneda extranjera. El vencimiento de capital para julio entre Bonares y Globales es de u$s2.700 millones”, explicó al diario Ámbito Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones.

Según el analista, el nuevo instrumento presenta una particularidad relevante: el pago de los cupones será mensual, algo poco habitual en emisiones soberanas locales. “Pienso que el bono podría salir a cotizar en una tasa entre 6,5% y 7%. De esta forma, estimo que el Tesoro no debería tener demasiados inconvenientes para poder lograr en los próximos meses llegar al monto máximo de emisión para dicho instrumento”, sostuvo.

Ruggieri agregó que la estrategia también tiene impacto macro: “Esto quitaría presión a la hoja de balance del BCRA. De esta manera, el Tesoro se haría de dólares a través de financiamiento y no vería la necesidad de comprarle divisas de las reservas al Banco Central”.

Bono en dólares corto, con cupón mensual y atractivo para personas físicas

Matías De Luca, jefe de Research y Estrategia de Parakeet Capital, puso el foco en las características técnicas del nuevo instrumento y en el atractivo que podría tener para inversores minoristas. “Algo relevante es que se trata de un bono de aproximadamente un año y medio que paga intereses todos los meses. Es decir, el inversor cuponea mes a mes, y hoy en día no hay instrumentos soberanos que ofrezcan esa dinámica de flujo en dólares”, explicó.

Según De Luca, el esquema puede volverse todavía más atractivo en el actual contexto cambiario. “Con el canje CCL/MEP, hoy una persona física puede traer sus dólares del exterior a la Argentina, capturar ese diferencial -si ronda el 3%- y además llevarse la tasa del bono”, señaló.

El especialista estima que el instrumento podría colocarse sobre la par y rendir algo menos del 6%, aunque planteó un escenario conservador: “Hagamos el ejercicio donde sale a la par al 6%. Si el inversor vende el canje y suscribe este bono, la tasa final le queda en torno al 8% anual a un año y medio. Es una tasa bastante atractiva”. Para De Luca, el resultado debería ser positivo: “Creo que debería ser una licitación que salga bien, donde el Gobierno pueda hacerse paulatinamente de dólares a una tasa razonable y, al mismo tiempo, que sea atractiva para el tenedor”.

Caputo buscará renovar vencimientos por más de $7 billones

En paralelo, Finanzas informó el menú de letras y bonos de la licitación de este miércoles 25 de febrero. Además del mencionado instrumento en dólares, se colocarán tres letras en pesos indexadas a la inflación (Lecer) con vencimientos en mayo, julio y noviembre de este año.

Adicionalmente, los inversores podrán apostar por un bono CER (Boncer) y un bono atado al dólar oficial (Dólar linked) con fecha a junio de 2027, y por otros dos instrumentos similares pero con fecha a junio de 2028.

Es la primera vez desde noviembre de 2024 que no se ponen a disposición títulos a tasa fija, excluyendo la licitación del 18 de agosto de 2025 que se realizó por fuera del cronograma y fue exclusiva para bancos.

Según un informe de la consultora Equilibra, y descontando los vencimientos que postergó Caputo con el canje de la semana pasada, este 27 de febrero vencen aproximadamente $7,4 billones. Hacia adelante, entre marzo y abril Economía debe afrontar cerca de $35 billones.