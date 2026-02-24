Kim Jong-un instó a “intensificar la revolución ideológica” en Corea del Norte

El líder norcoreano adelantó que elaborará un plan quinquenal para cada uno de los sectores de la economía. Se espera que en el transcurso del evento revele la siguiente fase del programa de armas nucleares.

Hoy 05:36

El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó durante el Congreso del partido único en curso que Pionyang consolidará su economía en los próximos cinco años, dijo este martes la agencia estatal de noticias KCNA, y llamó a "transformar" a la población entre denuncias de una creciente represión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"El nuevo plan quinquenal se convertirá en una etapa para estabilizar y consolidar nuestra economía y lograr su desarrollo cualitativo gradual", señaló Kim en un discurso.

Revalidado el domingo como secretario general del Partido de los Trabajadores, en un gesto simbólico que consolida su figura de líder, el mandatario norcoreano añadió que la principal tarea restante del Congreso es elaborar un plan quinquenal para cada uno de los sectores de la economía.

En el transcurso del congreso, que durará varios días, se espera que el líder Kim revela la siguiente fase del programa de armas nucleares de Corea del Norte.

"El éxito vital de un Congreso del Partido depende de cómo definamos nuestra orientación de lucha de los próximos cinco años", dijo, antes de señalar la urgencia de "intensificar la revolución ideológica" y "transformar al pueblo (...) según líneas revolucionarias y obreras".

Las declaraciones llegan entre reportes de un aumento de la represión en el hermético régimen.

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, afirmó en Seúl a principios de mes que la situación general de los derechos humanos en Corea del Norte no ha mostrado ninguna mejora y, en muchos casos, se deterioró.

Las organizaciones pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), por su parte, denunciaron también graves violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, como ejecuciones y trabajos forzados, en un contexto de represión intensificada contra el consumo de contenidos extranjeros.

HRW señaló el pasado viernes, coincidiendo con el arranque del Congreso norcoreano, que Pionyang ha aplicado "agresivamente una legislación que penaliza el acceso a la información y la expresión cultural extranjeras".

Casi 7.000 personas, entre delegados y observadores, participan en el máximo órgano de decisión del régimen norcoreano, cuyo congreso previo de 2021 transcurrió durante ocho días de sesiones y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares.

El Congreso servirá para definir la hoja de ruta de las futuras políticas y capacidades de defensa del régimen, y parte de la atención internacional se centra en la postura que adoptará ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de los lazos militares con Rusia.

El ascenso de la hermana de Kim Jong-un

La influyente política norcoreana Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong- un, fue ascendida dentro de la estructura del partido gobernante durante el congreso quinquenal de la organización, informó el martes la prensa estatal.

El Comité Central del Partido de los Trabajadores nombró el lunes a Kim Yo Jong -hasta entonces subdirectora de departamento- directora de departamento de pleno derecho, anunció la Agencia Central de Noticias de Corea KCNA.

Miles de cuadros de élite han acudido a la capital, Pyongyang, para la cita que cada cinco años orienta la acción del Estado en todos los ámbitos, desde la diplomacia hasta la planificación de la guerra.

Este congreso ofrece una rara visión del funcionamiento político de la aislada Corea del Norte y es ampliamente visto como un foro para que Kim exhiba su firme control del poder.

Kim Yo Jong ha sido durante mucho tiempo una de las lugartenientes más cercanas de su hermano y una de las mujeres más influyentes del régimen norcoreano.

Nacida a finales de la década de 1980, según el gobierno surcoreano, es uno de los tres hijos que tuvo el padre y predecesor de Kim, Kim Jong Il, con su tercera pareja conocida, la exbailarina Ko Yong Hui.

Fue educada en Suiza junto a su hermano y ascendió rápidamente en la jerarquía de gobierno una vez que él heredó el poder tras la muerte de su padre en 2011.

En 2018, visitó Corea del Sur para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, durante un período de acercamiento intercoreano.

Pyongyang también utiliza con frecuencia su nombre para emitir comunicados en los que Corea del Norte expone sus posturas o critica a Corea del Sur y a Estados Unidos.