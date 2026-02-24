“Nunca imaginé verme así”: recibió el alta la joven que quedó parapléjica tras una balacera

Córdoba. Luna López recibió un disparo por la espalda en una interminable balacera en su vivienda. Tras salir del hospital luego de 23 días internada, pidió que aprueben la ley que baja la edad de inimputabilidad.

Hoy 05:45

Luna López, quien quedó parapléjica tras recibir un disparo por la espalda en una disputa en la ciudad de Córdoba, recibió el alta médica y dejó el hospital después de pasar 23 días internada. “Nunca imaginé verme así, en una silla de ruedas”, dijo una joven de 22 años, madre de una bebé.

El hecho que le cambió la vida ocurrió el pasado 31 de enero por la madrugada en el barrio Yapeyú, ubicado en la zona este de la capital provincial, en medio de un conflicto.

El tiro, uno de los 21 que impactaron en la vivienda donde estaba Luna, le dio en la vértebra número 10 y le dejó secuelas permanentes e irreversibles.

“Me voy a casa contenta, a reencontrarme con mi hija, con una nueva casa, un nuevo estilo de vida", dijo mientras salía del Hospital Córdoba.

En declaraciones realizadas a El Doce, y con un llanto que por momentos logró contener y por otros no, agregó: “Nunca me imaginé verme así en una silla de ruedas, siempre fui tan feliz. Pero bueno, le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida y porque ya está, me voy a casa, que lo más importante es seguir trabajando. Bueno, a ver la vida de otra forma, ¿no?”.

Tres adolescentes con más de 30 hechos delictivos en su pasado reciente, dos de 16 años y uno de 17, fueron detenidos poco después de la balacera en la casa en Pasaje Sanavirones al 2.800.

Semanas después, un hombre se entregó a la Policía no sin antes atrincherarse y luego de escuchar la súplica de su madre. Se trataba de Juan Juárez, conocido también como el “Negro Juan”, un hombre mayor de edad con serios antecedentes penales al que acusaban de proveer las armas con las cuales dispararon contra la vivienda de López.

“Solo pido que se haga justicia, que por favor aprueben la ley de la baja imputabilidad para la edad, para que puedan ser condenados, porque ellos fueron grandes, adultos, para usar un arma, para disparar, para hacer un montón de daño...”, manifestó la joven.

Y agregó: “Porque no solamente ese daño, tienen muchos más antecedentes, muchas más cosas malas que han hecho, que paguen, y que sobre todo se haga Justicia, porque a mí me arruinaron la vida, yo pienso mucho en mi hija. Por muy poco la dejo sola”.

La Reforma Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados, con 149 votos a favor y 100 en contra. Ahora necesita la aprobación del Senado.

Luna vivirá ahora en una casa nueva, acondicionada para que tenga mayor comodidad. “Es grande pero falta poco para terminar la obra. Tenemos que armar nuestro negocio nuevamente para volver a trabajar. Tengo que empezar rehabilitación y seguir adelante”, expresó.

La disputa vecinal que terminó con una lluvia de balas

El violento episodio comenzó a gestarse cuando la hermana menor de la víctima y su expareja (uno de los implicados) tuvieron una violenta discusión en la casa de la joven.

El adolescente la había ido a increpar por la falta de pago por un celular que, en teoría le había roto la joven. Ante la fuerte discusión y la negativa de darle plata, el chico se llevó por la fuerza a la mascota de la familia: una perra Bulldog Francés.

Y luego a través de mensajes de texto comenzó a chantajear a Luna para que le dieran plata para devolver a la perra. "Empezó a mandarle mensajes a Luna de que tenía la perra, que quería 800 mil pesos, que si no le daban la plata la iba a matar. Mi hija le ofreció 400 mil y un teléfono iPhone, pero no lo quiso recibir", contó la madre de la víctima. Y agregó que "llegó a pedir un millón de pesos por el animal".

Alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, la casa fue baleada y López fue herida gravemente. Por el mismo ataque resultó herida la pareja de Luna, quien sufrió una lesión leve en uno de sus pies, también por un impacto de bala. En el lugar, los peritos de la Policía Científica encontraron varias vainas servidas de 9mm y otras de calibre 32mm.