“Llegó la hora”: MasterChef Celebrity tiene un nuevo eliminado, que se fue entre abrazos y lágrimas de sus compañeros

El reality de Telefe continúa su camino a la gran final. Sorpresa y emoción en una nueva gala de eliminación.

Hoy 05:59

Andy Chango fue eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe) y se despidió entre lágrimas. Sin lugar a dudas se trató de uno de los participantes más queridos de esta edición, lo cual quedó claro cuando se retiró ovacionado por sus compañeros y el jurado.

El músico había presentado un tataki de wagyu (que significa “vaca japonesa”) con vegetales como guarnición, bajo el concepto “menos es más”.

Al momento de las devoluciones, Damián Betular fue directo y señaló que la carne estaba cortada de manera muy grande, lo que provocó que “el calor no llegara al centro”. “Estéticamente me gusta, falta sabor”, evaluó.

Ya en la instancia de deliberación, Germán Martitegui no ocultó su decepción: “Yo pensé que los platos nos iban a sorprender para bien y terminó siendo sorpresa para mal”. Por su parte, Donato de Santis remarcó que “no había grandes platos” y que incluso “no iban a poder eliminar a todos”.

Finalmente, Andy fue llamado al frente junto a La Joaqui y Leandro Leunis, momento en el que el chef italiano le comunicó que debía abandonar la competencia.

“Llegó la hora”, dijo con resignación el artista, que se dio a sí mismo el ya clásico “beso de la muerte” que tantas veces había dedicado a sus compañeros. Incluso, a pedido suyo, el resto de los participantes intentó no llorar por su partida.

Antes de despedirse, el jurado destacó su evolución dentro del certamen. Donato valoró su crecimiento durante la competencia, mientras que Betular rescató “la acidez perfecta” que supo imprimir en sus preparaciones.

Antes de abandonar las cocinas, Andy Chango se dio "el beso de la muerte".

En tanto, Martitegui le dedicó unas palabras: “Es difícil despedirte. Se van a extrañar tus silencios, la inteligencia y el humor ácido. Creo que te gustaba más comer que cocinar, pero vimos cómo fuiste entusiasmándote con el programa”.

Por su parte, Wanda Nara destacó que el músico logró llegar hasta el programa 90 y que, a lo largo de su paso por el reality, enseñó a hacer las cosas “a paso lento”, dándole así “valor a las pequeñas cosas”.

Ya fuera de competencia, Andy contó que le tomó mucho cariño tanto al jurado como a sus compañeros, y reconoció que nunca imaginó que iba a hacer amigos durante su experiencia en el ciclo.