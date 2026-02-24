Tercer descenso mensual consecutivo: cayó el Índice de Confianza en el Gobierno de Milei

Se ubicó en 2,38 puntos en febrero y cayó 0,6% respecto de enero. No obstante, el ICG se mantiene cerca del promedio de la gestión actual (2,44 puntos) y dentro de un rango acotado de variación.

Hoy 06:19

La confianza en el Gobierno volvió a mostrar señales de retroceso en febrero, según los resultados difundidos por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 2,38 puntos, lo que representa una disminución del 0,6% respecto de enero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cifra refleja una percepción levemente más negativa sobre el desempeño del presidente Javier Milei y su equipo, y confirma el tercer descenso mensual consecutivo del indicador en lo que va del año. No obstante, el análisis interanual revela que el nivel de confianza observado en febrero supera el de las dos administraciones anteriores para el momento equivalente: es un 2,7% superior al de febrero de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri (ICG de 2,32) y se ubica 59,5% por encima del registrado en febrero de 2022 bajo la presidencia de Alberto Fernández (ICG de 1,49) .

Además, el informe destaca que, aunque la baja registrada en febrero es modesta, el ICG se mantiene cerca del promedio de la gestión actual (2,44 puntos) y dentro de un rango acotado de variación. Desde el inicio del mandato de Milei, el índice osciló entre un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 puntos, lo que sugiere una relativa estabilidad en la percepción pública, sin cambios abruptos en la tendencia general.

La encuesta, realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero, alcanzó a mil personas en 37 localidades del país, con un error estándar de ±0,07. El intervalo de confianza para el ICG, según el relevamiento, va de 2,26 a 2,51 puntos.

Cuál es la Imagen del gobierno de Javier Milei

El estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella señala un comportamiento dispar entre los componentes del índice. Se registraron variaciones positivas en la percepción de Honestidad de los funcionarios (2,76 puntos; +2,6%) y Eficiencia en la administración del gasto público (2,29 puntos; +2,7%).

En cambio, retrocedieron otros indicadores clave: la Capacidad para resolver los problemas del país descendió a 2,70 puntos (-4,9%), la Evaluación general del gobierno cayó a 2,18 puntos (-1,8%) y la Preocupación por el interés general bajó a 1,99 puntos (-1,0%).

El informe también evidencia brechas marcadas entre distintos grupos sociales. La confianza continúa siendo mayor entre los hombres (2,62 puntos; +4%) que entre las mujeres (2,11; -7%), lo que amplía la diferencia a 0,51 puntos.

Por edad, el segmento de 18 a 29 años mantiene el nivel más alto (2,99 puntos; +10,7%), mientras que los grupos de 30 a 49 años (2,13; -1,8%) y los mayores de 50 (2,47; -2%) registraron leves caídas.

En cuanto al nivel educativo, el índice más elevado se observa entre quienes completaron el secundario (2,56; +6,7%), por encima de quienes cuentan con estudios universitarios (2,41; -5,5%). El nivel más bajo corresponde a quienes tienen estudios primarios (1,56; -1,9%).

El factor geográfico también muestra diferencias. El Interior del país exhibió un ICG de 2,60 puntos (+0,4%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el indicador se ubicó en 2,10 puntos (-3,7%) y en el Gran Buenos Aires en 2,04 puntos (-1,9%).

Por último, la percepción económica continúa siendo el principal determinante del respaldo a la gestión de Javier Milei. Entre quienes creen que la situación económica mejorará en el próximo año, el ICG alcanza los 4,30 puntos; en contraste, cae a apenas 0,43 puntos entre quienes anticipan un empeoramiento.