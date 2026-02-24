Desde la gratitud hasta el descanso digital: seis trucos para ser más felices

La ciencia brinda importantes recomendaciones para que las personas se sientan cada día mejor.

Todos queremos disfrutar de una vida larga y saludable que incluya momentos de plena felicidad. Se trata de un propósito que, en lo relativo a la longevidad y a la salud, parece razonablemente alcanzable con el autocuidado, tanto del cuerpo como de la mente.

En primer lugar, se debe empezar por seguir una dieta sana y equilibrada y hacer ejercicio físico regular, mientras que, en lo relacionado a cómo ser feliz, parecía que el secreto permanecía esquivo, pero ahora la Universidad de la Columbia Británica podría haber hallado los seis hábitos para ser más felices.

La doctora Emma Seppälä, profesora de Psicología en la Universidad de Yale explica que para ser feliz, disfrutar de una vida saludable y tener excelentes relaciones hay un ejercicio que potencia todas estas cosas simultáneamente y que la mayoría de la gente desconoce y que es ser agradecido, pero hay mucho más.

En el nuevo estudio, la universidad canadiense evaluó la efectividad de las numerosas medidas que un sinfín de investigaciones previas revelaron como promotoras de la felicidad y hay seis que serían las fundamentales.

Los seis consejos para practicar el pensamiento positivo y ser más felices

Ser agradecidos. Es algo que no sólo aumenta la sensación de felicidad de forma instantánea, sino que tiene un efecto que perdura más de 24 horas. Según la doctora Seppälä, entre los hábitos para ser más feliz está el de anotar en un papel cinco cosas por las que nos sentimos agradecido todos los días. Una acción tan sencilla como breve que puede incrementar notablemente nuestra felicidad.

Salir de nuestro círculo y ayudar. No limitar muestra sociabilidad a familia, pareja y amigos, ya que, hay una gran cantidad de personas maravillosas por conocer. Socializar con extraños también es uno de los hábitos para ser más feliz. Lo que también ocurre cuando ayudamos a los demás, sobre todo cuando invertimos nuestro tiempo y donaciones en causas que nos parecen necesarias.

Actuar como si ya fuéramos felices. Al afrontar cualquier situación con una sonrisa, mejoraremos nuestro estado de ánimo. Hay que mirar siempre el lado bueno de las cosas. Veremos, como hacen las personas optimistas, el vaso siempre medio lleno o seremos conscientes de que siempre podemos ir hasta un canilla y rellenarlo. La experta recomienda centrarse en el recuerdo de los momentos felices y concentrarse en lo bueno de la vida. Pensar en todo lo que tenemos en vez de regodearnos en lo que nos falta y también hay que celebrar todo éxito y triunfo, por pequeño que sea.

Disfrutar el presente. No pensar en un futuro mejor porque nos distraerá de la felicidad del ahora y, si necesitamos ayuda para lograrlo, practicar el mindfulness para centrarte en el presente y apreciar las pequeñas cosas que nos rodean. Además, es muy fácil mejorar las sensaciones que nos reportan nuestras vivencias, por muy rutinarias que sean. Basta con cambiar la perspectiva o con incorporar pequeños detalles que hagan el día a día estimulante y diferente. Lo conocido, a la larga, termina no resultando tan placentero.

Dedicar tiempo a lo que nos gusta. Con una buena dieta y la práctica de ejercicio viviremos más años, pero no es cuestión de desperdiciarlos haciendo cosas que no nos gustan, por eso la especialista recomienda hacer todas las tareas menos gratificantes del día a día sin darle más vueltas y ganar tiempo para las actividades que realmente disfrutamos. No dudemos en delegar o en contratar a alguien para que se ocupe de cosas que para nosotros resulten una carga siempre que nos sea posible. La Universidad de Harvard reveló que se es más feliz cuando se invierte dinero para ahorrar tiempo que cuando se gasta en cosas materiales.