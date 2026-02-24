El norte santiagueño, complicado por las crecidas de los ríos Horcones y Urueña

Hubo desbordes en la localidad Las Caleras, departamento Pellegrini, donde hay varias familias aisladas, y una pasarela afectada.

Hoy 06:53

Debido a las intensas lluvias en Salta crecieron los ríos Horcones y el Urueña en el norte santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el caso de la crecida del río Urueña, esto provocó el desborde del canal Juan Villagrán, afectando a siete familias de la localidad de Las Caleras, departamento Pellegrini, las cuales quedaron aisladas, pero que son asistidas por las autoridades de la zona y del Gobierno provincial.

Por otra parte, en el caso del río Horcones, vecinos compartieron imágenes donde se ve cómo en El Mojón, la corriente se llevó parte de la base donde se apoya una pasarela peatonal.

Otro de los sectores afectados por los desbordes fueron el paraje La Fragua y Taco Bajada.

Defensa Civil

Sobre la situación, el subsecretario de Defensa Civil, Mario Guzmán, detalló que "en Quebracho Coto, departamento Pellegrini, siete familias están aisladas", por el desborde del río Urueña, para las que ya se previó el envío de asistencia.

"El canal Juan Villagrán (sobrealimentado por el río Urueña) ha afectado la localidad de Las Caleras, donde han quedado aisladas siete familias", que hoy estarán recibiendo asistencia.

Estas familias no fueron evacuadas, "siguen estando en sus casas en condición de aislados, que mañana (por hoy) van a ser asistidos", porque "se ven imposibilitados de salir a comprar alimentos, que es lo que se les va a entregar y veremos qué más puedan necesitar".

Por otra parte, señaló: "La crecida y desborde del río Horcones han comido el piso de una pasarela (peatonal, que se extiende sobre el cauce), pero he hablado con el intendente, con la Policía, y no hay familias afectadas todavía", es decir hasta ayer.

Sobre la pasarela refirió que "gente de Recursos Hídricos ya estaba trabajando ahí".