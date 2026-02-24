Extraditan a Buenos Aires a peligroso delincuente acusado de abuso sexual y homicidio

El sospechoso, prófugo durante varios meses en nuestra provincia, fue detenido en un operativo conjunto y trasladado a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

Hoy 07:33

Bajo un amplio operativo de seguridad coordinado entre efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina, se concretó la extradición de un hombre de 54 años acusado de siete delitos de abuso sexual y un homicidio criminis causa, quien permanecía prófugo y se ocultaba en Santiago del Estero.

El imputado, identificado con las iniciales A.A., era intensamente buscado por la Justicia bonaerense y registraba pedidos de captura vigentes emitidos por el Juzgado de Moreno. La investigación para dar con su paradero se extendió durante aproximadamente dos meses e incluyó tareas de inteligencia, vigilancia encubierta y seguimientos discretos en distintos sectores de la capital santiagueña.

La detención se produjo en una vivienda precaria del barrio La Católica, donde el acusado se refugiaba en una casa abandonada, sin servicios básicos. Según fuentes oficiales, subsistía realizando trabajos ocasionales en una gomería de la zona, estrategia que le permitía mantener un perfil bajo y evitar sospechas.

Tras el cruce de datos y la verificación de su identidad, los efectivos montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del inmueble. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y el hombre fue reducido bajo estrictas medidas de seguridad.

Posteriormente, quedó alojado en una dependencia federal hasta su traslado interjurisdiccional hacia la provincia de Buenos Aires, donde deberá comparecer ante las autoridades judiciales. De acuerdo con los investigadores, el detenido cuenta con antecedentes penales y un historial delictivo significativo.

La extradición se concretó bajo fuerte custodia, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.