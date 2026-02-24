Lanzan el tráiler final de Scream 7, que llega a los cines este viernes

La nueva entrega de la icónica saga de terror vuelve con Sidney Prescott como protagonista y un nuevo Ghostface dispuesto a sembrar el horror.

La compañía Paramount Pictures presentó el tráiler final de Scream 7, séptima película de la exitosa franquicia de terror iniciada en los años 90. El estreno mundial está previsto para este viernes 27 de febrero.

La película fue dirigida por Kevin Williamson, guionista de las primeras entregas de la saga, quien también coescribió el libreto junto a Guy Busick, responsable de las dos películas anteriores.

En esta nueva historia, Neve Campbell retoma su papel como Sidney Prescott, acompañada por Isabel May, quien se suma como una de las figuras centrales. Ambas toman el lugar que habían ocupado en la última etapa de la franquicia Melissa Barrera y Jenna Ortega.

La trama presenta a un nuevo Ghostface que aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney reconstruyó su vida. Decidida a proteger a su familia, deberá enfrentarse nuevamente a los fantasmas de su pasado para intentar detener la ola de asesinatos.

El elenco se completa con Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, David Arquette, Matthew Lillard, Scott Foley, Joel McHale, Mckenna Grace, Anna Camp, Celeste O'Connor, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons y Mark Consuelos.

La producción está a cargo de Paramount Pictures junto a Outerbanks Entertainment, Project X Entertainment, Radio Silence Productions y Spyglass Media Group.