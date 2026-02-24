Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una película sobre el rodaje de "Desayuno en Tiffanys"

La actriz también producirá el proyecto, que recreará los conflictos y anécdotas detrás del clásico de 1961.

Hoy 08:01

Audrey Hepburn fue una de las grandes figuras del Hollywood clásico y protagonista de Desayuno en Tiffanys, adaptación de la novela de Truman Capote que consolidó su imagen como Holly Golightly. El personaje marcó un cambio en la representación femenina en el cine de la época: no era esposa ni aspiraba a serlo, vivía sola en Nueva York, manejaba sus relaciones con autonomía y expresaba su deseo de ascenso social.

Según informó Variety, Lily Collins será la encargada de interpretarla en una película centrada en el proceso de realización del largometraje. Además, la actriz participará como productora del proyecto. Collins viene de estrenar la quinta temporada de Emily en París y su elección también destaca por el notable parecido físico con Hepburn.

La película estará basada en el libro Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman, escrito por Sam Wasson. La obra reconstruye de manera detallada el proceso creativo del film, desde la preproducción hasta el estreno, incluyendo tensiones entre productores, problemas con el guion, cuestiones de censura y anécdotas poco conocidas.

El guion estará a cargo de Alena Smith, creadora de Dickinson, mientras que la dirección todavía no fue definida. Entre los conflictos que abordará la película figura el desacuerdo de Capote con Paramount Pictures, ya que el escritor quería que Marilyn Monroe interpretara a Holly Golightly y consideró que el estudio lo dejó fuera de la decisión final.

La historia también recreará un incidente durante el rodaje de la escena inicial frente a la tienda principal de Tiffany & Co., cuando un integrante del equipo estuvo a punto de electrocutarse. Además, aparecerán figuras clave como el director Blake Edwards y la diseñadora de vestuario Edith Head, cuyos intérpretes aún no fueron anunciados.

Lily Collins

En cine, Collins participó en La excepción a la regla, Extremadamente cruel, malvado y perverso, Blancanieves (Mirror Mirror) y Mank, dirigida por David Fincher.

El proyecto representa uno de los mayores desafíos en la carrera de la actriz. Más allá del parecido físico, deberá captar la esencia de una de las figuras más emblemáticas del cine, protagonista de clásicos como La calumnia, Vacaciones en Roma, Charada, My Fair Lady, Sabrina y Dos en la carretera.

Hepburn también simboliza la transición entre el glamour clásico de estudio y una mujer urbana más independiente, propia de la modernidad de posguerra. En sus últimos años, fue embajadora de UNICEF, enfocando su labor en la acción humanitaria vinculada a la infancia en contextos de crisis.