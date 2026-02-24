Femicidio de Ramona Medina: se postergó nuevamente la indagatoria de "Chucky" Bustamente

El principal acusado por el homicidio todavía no declarará frente a la fiscalía que investiga el brutal crimen.

Hoy 09:44

La audiencia de indagatoria de Luis Ricardo “Chuky” Bustamante fue nuevamente postergada y quedó sin efecto la convocatoria prevista para este martes, debido a que el imputado no designó nueva defensa técnica.

Ante esta situación, Bustamante contará con la asistencia de la defensora oficial, Dra. Pece, y la indagatoria se llevará a cabo este miércoles, de manera presencial, en el Centro Judicial Termas.

Para ello, el acusado será trasladado desde el Centro Único de Detenidos hacia el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo, donde será interrogado por la representante del Ministerio Público Fiscal, quien formalizará la imputación en su contra.

Bustamante, de 38 años, está acusado en el marco de la investigación por la muerte de Ramona Emilia Medina, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en inmediaciones del cementerio del barrio Herrera El Alto, en Las Termas de Río Hondo.

Según consta en la causa, un remisero habría visto a la víctima junto al imputado cuando aún se encontraba con vida. Además, el teléfono celular de la mujer fue secuestrado en la vivienda del sospechoso tras su desaparición. El propio Bustamante reconoció haber trasladado el cuerpo en una motocicleta, envuelto en una frazada, y haberlo descartado en la zona del cementerio.

Uno de los puntos centrales de la investigación está vinculado a la determinación de la causa de muerte. Debido al avanzado estado de calcinación del cuerpo —del cual se recuperaron el cráneo, extremidades inferiores, piezas dentarias, cabellos y parte del torso— los peritos enfrentan dificultades para establecer con precisión cómo se produjo el deceso.

En ese contexto, la Justicia aguarda los resultados forenses para definir si la muerte fue consecuencia de causas naturales o si se trató de un homicidio, eje central de una investigación que continúa en pleno desarrollo.