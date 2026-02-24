El plantel que deja Gallardo en River: los 20 jugadores que llegaron y los millones gastados

El Muñeco anunció su salida del club, luego de una astronómica inversión que el entrenador no pudo traducir en resultados.

Hoy 09:03

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el entrenador de River tras el partido ante Banfield en el Monumental. Así se cerrará un segundo ciclo olvidable, marcado por una fuerte inversión en refuerzos y una racha negativa que dejó al equipo fuera de la Copa Libertadores y con tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El regreso del “Muñeco” en agosto de 2024 generó expectativa y un ambicioso plan de mercado. En menos de dos años, River invirtió 76.750.000 euros (alrededor de 90 millones de dólares) en veinte incorporaciones, una cifra que supera ampliamente lo gastado en más de cuatro años durante su primera etapa.

Te recomendamos: Fin de una era: Marcelo Gallardo anunció que se va de River y el jueves dirigirá su último partido

El inicio del nuevo ciclo y el “River de los campeones del mundo”

Con el retorno de Marcelo Gallardo llegaron nombres de peso como Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Marcos Acuña, por 10,5 millones de euros, para disputar los octavos de final de la Libertadores ante Talleres.

Te recomendamos: Tras la salida de Gallardo, qué entrenadores suenan para llegar a River

En el verano de 2025, la apuesta fue por el regreso de referentes del primer ciclo: Enzo Pérez, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. A ellos se sumaron apuestas como Matías Rojas, Gonzalo Tapia y Kevin Castaño, quien se convirtió en la segunda compra más cara en la historia del club. Esa ventana demandó 22,35 millones de euros.

Más refuerzos, menos respuestas

El mercado invernal de 2025 apuntó a la Libertadores 2025. Llegaron Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza y Giuliano Galoppo, por 27,7 millones de euros. Sin embargo, el equipo no logró competir con Palmeiras y apenas accedió a la Copa Sudamericana.

En su última ventana arribaron Aníbal Moreno, Fausto Vera, Matías Viña y Kendry Páez, por 15,5 millones de euros entre compras y préstamos. Pese a los nombres rimbombantes, el equipo no logró revertir su imagen y esas fueron las últimas incorporaciones del ciclo.

Te recomendamos: La sorpresiva decisión de Di Carlo que dio la primera señal sobre la ida de Gallardo de River

Uno por uno, los refuerzos del segundo ciclo

Germán Pezzella: €4.500.000

Fabricio Bustos: €4.100.000

Maximiliano Meza: €1.800.000

Marcos Acuña: €1.000.000

Enzo Pérez: Libre

Gonzalo Tapia: €800.000

Matías Rojas: Libre

Sebastián Driussi: €9.750.000

Lucas Martínez Quarta: €7.000.000

Gonzalo Montiel: €4.500.000

Kevin Castaño: €12.600.000

Maximiliano Salas: €8.000.000

Juan Carlos Portillo: €4.500.000

Matías Galarza: €4.000.000

Juan Fernando Quintero: €2.200.000

Giuliano Galoppo: €4.000.000

Aníbal Moreno: €7.000.000

Fausto Vera: €500.000 (préstamo con obligación de €3.500.000)

Matías Viña: €500.000 (préstamo con obligación de €4.000.000)

Kendry Páez: préstamo sin cargo

Total invertido: €76.750.000 (U$S 90.000.000).

El ciclo que comenzó con ilusión y nombres de jerarquía terminó sin títulos y con un equipo debilitado desde lo futbolístico. Gallardo dirigirá su último partido ante Banfield y pondrá punto final a una etapa que, por resultados e inversión, quedará lejos del recuerdo glorioso de su primera era en River.