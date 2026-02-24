Cayó un helicóptero militar iraní en medio de un mercado

El accidente dejó al menos cuatro muertos. Las investigaciones oficiales no ofrecieron precisiones sobre el origen del accidente.

Un helicóptero perteneciente a la Fuerza Aérea del ejército iraní se estrelló el martes en un mercado de frutas en la provincia central de Isfahán, causando la muerte de cuatro personas, según informaron los medios estatales.

“Un helicóptero de las Fuerzas Aéreas iraníes se estrelló este martes por la mañana en un mercado de frutas y verduras de la ciudad de Darcheh en la provincia de Isfahan”, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

El piloto, el copiloto y dos vendedores de fruta en tierra murieron, según informó la agencia oficial IRNA, que atribuye el accidente a “un fallo técnico”.

No obstante, hasta el momento las autoridades de Irán mantienen abiertas las investigaciones y no han emitido ningún comunicado oficial que precise las circunstancias exactas o los factores técnicos que motivaron el accidente en la provincia de Isfahán.

La tragedia tuvo lugar en la ciudad de Khomeynishahr, en la provincia de Isfahán.

La falta de confirmaciones detalladas por parte de los portavoces gubernamentales mantiene la incertidumbre sobre los motivos del desplome, mientras los equipos técnicos continúan recabando información y revisando los restos del helicóptero.

Tasnim reportó que el suceso impactó en una zona densamente poblada durante la jornada habitual de actividad comercial, por lo que, además de las víctimas mortales, el siniestro generó alarma y complicaciones en las inmediaciones del mercado.

En relación al accidente, Tasnim detalló que las autoridades locales suspendieron temporalmente las actividades en el mercado de Jomeinishahr y en el entorno próximo, como parte de las medidas para facilitar la investigación y garantizar la seguridad de quienes frecuentan la zona.

Hasta ahora, ningún portavoz militar ni del Gobierno ha proporcionado declaraciones extensas o presentado resultados preliminares en torno a las pesquisas, restringiéndose las comunicaciones oficiales a la confirmación de la cifra de fallecidos y el reconocimiento de la gravedad del suceso, según detalló Tasnim.

Irán, afectado por las sanciones, ha sufrido varios desastres aéreos en los últimos años, con funcionarios quejándose de dificultades para adquirir repuestos que mantengan sus flotas envejecidas en el aire.

El jueves, un caza iraní se estrelló, matando a uno de los dos pilotos a bordo durante un ejercicio de entrenamiento nocturno en la provincia occidental de Hamedan, según informó la emisora estatal iraní.

Estos accidentes se producen en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos que ha desplazado a Oriente Medio una enorme fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.

Según informa The New York Times, el presidente estadounidense Donald Trump considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos si la diplomacia no logra que Irán ceda en el desarrollo de su programa nuclear.

Los accidentes de aviones militares son comunes en Irán debido a la antigüedad de los aparatos, adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979.

Desde la instauración de la República Islámica por parte del ayatolá Ruholá Jomeiní, Irán no ha tenido acceso a la compra de nuevos cazas para sus Fuerzas Aéreas.