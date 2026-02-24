Benfica respalda a Prestianni y viaja a Madrid pese a la suspensión de la UEFA

A horas de la revancha ante el Real Madrid, el club portugués respaldó al argentino involucrado en el cruce con Vinicius Jr. y lo incluyó en la delegación, aunque no podrá jugar por la suspensión provisional.

Hoy 09:27

La revancha de los playoffs de la Champions League comenzó antes de que el Benfica pisara Madrid. El club portugués decidió incluir en la delegación a Gianluca Prestianni, pese a la suspensión provisional dictada por la UEFA mientras investiga el presunto insulto racista denunciado por Vinicius Junior. El gesto fue claro: respaldo político y simbólico al futbolista argentino.

El ex Vélez, de 20 años y con reciente debut en la Selección Argentina, viajó con el plantel aunque no podrá jugar salvo un improbable giro administrativo. La sanción preventiva responde a una presunta infracción del Artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA, referido a comportamientos discriminatorios.

El fuerte respaldo dirigencial

Quien tomó la palabra antes del vuelo fue Rui Costa, presidente del Sport Lisboa e Benfica.

“Esta situación es incómoda para todos. Para el club y para el jugador, que está siendo crucificado. Les aseguro que no es un jugador racista; de lo contrario, no representaría al Benfica”, afirmó.

El dirigente reforzó la postura institucional: “El Benfica es una institución inclusiva y antirracista. Jamás permitiría jugadores racistas en su plantel. Creemos en nuestro jugador”.

Además, contextualizó el episodio ocurrido en Lisboa: “En la cancha suele haber ofensas de ambos lados. Prestianni también se sintió ofendido. Pero reitero: no es racista y por eso merece nuestra confianza”.

La denuncia y la investigación

Tras un gol en la ida, Vinicius celebró frente a la hinchada portuguesa. Prestianni se acercó, se cubrió la boca con la camiseta y pronunció una frase que no pudo ser leída con claridad. El brasileño denunció que le dijeron “mono”. No existen audios ni imágenes concluyentes que confirmen el contenido.

El argentino negó los hechos: “En ningún momento dirigí insultos racistas”.

La UEFA resolvió suspenderlo provisoriamente por un encuentro mientras continúa la investigación. El club expresó su malestar mediante un comunicado y anticipó que apelará la decisión, aunque reconoció que los tiempos hacen poco probable cualquier impacto en el partido.

La serie, abierta en el Bernabéu

Con el 1-0 conseguido en Lisboa, el Real Madrid CF recibirá al conjunto luso este miércoles 25 de febrero, desde las 17 (hora de Argentina), en el Estadio Santiago Bernabéu, por un lugar en la próxima instancia de la Champions.

Benfica ya jugó su carta fuera de la cancha, mostrando apoyo explícito a Prestianni. En Madrid, intentará hacerlo dentro del campo para sostener la ventaja y avanzar en Europa.