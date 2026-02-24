Ivana Icardi reaccionó a las críticas por hacerse una liposucción

La hermana de Mauro Icardi publicó un descargo en sus redes sociales acerca del amor propio.
Ivana Icardi se hizo una liposucción en las últimas semanas y luego de mostrar cómo fue el proceso, recibió fuertes críticas que decidió enfrentar con un contundente descargo en sus redes sociales.
“Estos días he estado recibiendo muchas críticas, obviamente de mujeres, porque ningún hombre me criticó”, comenzó diciendo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.
Según explicó la hermana de Mauro Icardi, los usuarios la acusaron de “falta de amor propio” y de “ir a lo fácil” para cambiar su físico. “La vida es constante cambio y mejora, o por lo menos esa es mi vida”, sostuvo.
“Como si yo no me quisiera por operarme, por querer mejorar, por pincharme o por ponerme rubia. Es un discurso un poquito ambiguo este que dan, porque luego, cuando ven mujeres con celulitis, con estrías, con barriga o con cualquier cosa normal que nos pasa a las mujeres y al ser humano, son también las primeras que van a criticar”, expresó.
Luego de una firme reflexión, decidió dejar un mensaje claro: “Cada uno decide cómo vivir su vida, cómo mejorar o no mejorar su cuerpo. Hay que mejorar el espíritu, hay que mejorar el quitarse esa necesidad de tener que opinar sobre la vida de los demás. Es que no construyen nada y a ti como persona tampoco te hace crecer el criticar a los demás por las decisiones que toman de su vida”.
