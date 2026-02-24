Ingresar
Elías Suárez abrirá el ciclo lectivo 2026 desde Las Delicias y habilitará obras escolares

El gobernador encabezará el inicio del ciclo lectivo 2026 en el departamento Pellegrini, donde también dejará inauguradas obras de refacción y ampliación en una escuela y un jardín de infantes.

Hoy 09:37

El gobernador Elías Suárez encabezará este jueves por la mañana el acto oficial de inauguración del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Santiago del Estero. La ceremonia se realizará en la localidad de Las Delicias, departamento Pellegrini.

El mandatario provincial estará acompañado por miembros de su Gabinete y será recibido por autoridades locales. En el marco de la jornada, además, dejará formalmente inauguradas las obras de refacción y ampliación de una escuela y de un jardín de infantes de la zona.

En declaraciones previas, Suárez había destacado que la Provincia sostendrá durante este año una fuerte inversión con recursos propios en infraestructura escolar, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes santiagueños.

