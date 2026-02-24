Realizó una mala maniobra, fue embestido por un colectivo y terminó envuelto en llamas

El auto invadió el carril del Metrobús y terminó incrustado contra un semáforo. Viajaban 7 personas dentro de un Renault 9.

Hoy 10:28

Un impactante siniestro vial se registró en el amanecer del domingo sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de la calle Andalgalá, en sentido hacia San Justo.

Un automóvil que realizó una maniobra imprudente e invadió el carril exclusivo del Metrobús fue embestido por un colectivo y terminó envuelto en llamas. Sus ocupantes lograron escapar a la carrera segundos antes de que el fuego consumiera el vehículo.

De acuerdo a las imágenes de una cámara de seguridad, el conductor de un Renault 9 giró hacia la izquierda sin advertir que por el carril central circulaba el interno 335 de la Línea 218, perteneciente a la empresa Empresa Almafuerte. El colectivero no logró frenar a tiempo y el impacto fue inevitable.

Producto de la violenta colisión, el automóvil quedó completamente destruido y terminó incrustado contra el poste del semáforo ubicado en la esquina, en la localidad de Isidro Casanova.

Tres heridos graves y un conductor detenido

Si bien no se registraron víctimas fatales, tres de los ocupantes resultaron gravemente heridos y permanecen internados en estado reservado, con riesgo de vida. Fueron identificados como J.M., S.P. y L.R., según confirmaron fuentes de la investigación.

La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Palin, titular de la UFI N° 9 de La Matanza, quien dispuso la detención del conductor del Renault 9, acusado de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentario.

La funcionaria judicial sostuvo que el joven, quien regresaba de un festejo de cumpleaños, “infringió con su accionar el deber de cuidado propio de la actividad desarrollada”, elevando el riesgo permitido por encima de lo tolerable. Además se puede observar en el video que viajaban 7 personas en el vehículo, excediendo el límite.

Además, ordenó la extracción de sangre para determinar si conducía bajo los efectos de alcohol o sustancias prohibidas. Según trascendió, el imputado registra antecedentes por robo y encubrimiento.

El hecho vuelve a poner en debate la imprudencia al volante y el respeto por los carriles exclusivos, cuya invasión puede desencadenar consecuencias dramáticas como las ocurridas en esta oportunidad.