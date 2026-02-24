Lo detuvieron por robar tres potes de crema desde una farmacia

Personal de la División Prevención Unidad Táctica Motorizada, que realizaba recorrido preventivo, logró interceptar a un sujeto con idénticas características al ratero denunciado.

De acuerdo a la información oficial, el episodio ocurrió alrededor de las 12 en la farmacia “La Esquina”, ubicada sobre calle Francisco Solano al 100, cuando un masculino sustrajo desde una góndola tres cremas marca Nivea de 150 gramos cada una, sin ejercer violencia.

La encargada del comercio, V.G, advirtió la maniobra a través del sistema de cámaras de seguridad y dio inmediato aviso a la Policía, aportando las secuencias fílmicas donde se observa al sospechoso retirándose del lugar.

Personal de la División Prevención Unidad Táctica Motorizada, que realizaba recorrido preventivo, montó un amplio operativo en la zona. Minutos después, en inmediaciones de Santa Fe y Necochea, en barrio Adela, lograron interceptar a un sujeto con idénticas características a las registradas en las filmaciones.

El mismo fue identificado como Braian Nahuel Albarracín (28), alias “Yeyo”, domiciliado en barrio Adela. En presencia de testigo hábil se le realizó un cacheo superficial, no encontrándose en ese momento los elementos sustraídos.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, el masculino quedó aprehendido, alojado en la Comisaría Comunitaria N° 50.

En tanto, se ordenó la denuncia formal, acta de constatación, croquis ilustrativo y el secuestro de las grabaciones de seguridad para la continuidad de la investigación.

El hecho fue caratulado como Hurto en perjuicio de Farmacia La Esquina.