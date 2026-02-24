Le puso una cámara su catita y el resultado fue impresionante

El dueño del ave le puso una cámara de alta definición y el ave dio un recorrido por dentro de un nido.
Un hombre en Brasil decidió colocar una cámara de alta definición sobre el lomo de su catita para captar lo que ve su mascota, llevándose una gran sorpresa.
El pájaro voló hacia un nido, develando los magníficos interiores del recinto. El diseño arquitectónico de la naturaleza hizo gala de un perfecto acomodo de las ramas y de los pasillos interiores del refugio para pájaros.
Las imágenes también captaron una pequeña e improvisada reunión de aves al interior de la pajarera.
