Adorni adelantó que el Gobierno prepara 50 proyectos de ley: "El Presidente verá cuáles serán las prioridades"

El Jefe de Gabinete confirmó que el Ejecutivo tiene en carpeta cerca de 50 iniciativas y sostuvo que será “un año movido e intenso en el Congreso”.

Hoy 12:01

En la antesala de la Asamblea Legislativa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que el Poder Ejecutivo analiza alrededor de 50 proyectos de ley que el presidente Javier Milei evaluará para enviar al Congreso durante el año. El anuncio llega luego de un verano con fuerte actividad parlamentaria, en el que el oficialismo logró avanzar con varias propuestas y ahora proyecta una agenda amplia para el período ordinario.

En el cierre de las sesiones extraordinarias, el oficialismo apunta a completar el tratamiento de iniciativas como la ley de glaciares, el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún requieren pasos legislativos.

“Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema, el Presidente verá cuáles serán las prioridades”, afirmó Adorni en diálogo con Radio Rivadavia. Además, insistió en que será “un año movido e intenso en el Congreso”.

En paralelo, trascendió que Milei solicitó a sus ministros que presenten en las próximas semanas un paquete de propuestas para cada área de gestión, con el objetivo de fortalecer la agenda legislativa. Cada ministerio deberá elevar alrededor de diez proyectos vinculados a su competencia.

Agenda oficialista: los proyectos en análisis

Más allá de la reforma laboral, el Ejecutivo trabaja en una serie de iniciativas que incluyen cambios estructurales y modificaciones puntuales en distintos regímenes. Algunas quedaron pendientes por cuestiones estratégicas y otras fueron postergadas para el nuevo período legislativo.

A nivel nacional, varios borradores surgieron del trabajo del Consejo de Mayo, donde se debatieron políticas vinculadas a la estabilidad fiscal, la propiedad privada y reformas institucionales. Entre las propuestas figuran un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, cambios en el régimen de expropiaciones, iniciativas sobre financiamiento universitario y la denominada Ley de Libertad Educativa, que plantea modificaciones en la organización y el financiamiento del sistema vigente desde 2006.

Otro eje clave es la regulación de la inviolabilidad de la propiedad privada, con ajustes en los procedimientos de desalojo y en el esquema de expropiación.

En materia política-electoral, el Ministerio del Interior impulsa cambios en el sistema vigente. Se analiza introducir mejoras en la Boleta Única en Papel, reforzar los controles sobre el financiamiento partidario y suspender o eliminar las PASO. Entre las alternativas técnicas, se estudia incorporar un casillero que permita votar lista completa con una sola marca.

Además, el oficialismo buscará debatir el nuevo Código Penal, que amplía la cantidad de artículos y propone endurecer penas en casos de corrupción, terrorismo y delitos graves. El proyecto incorpora nuevas figuras, como delitos ambientales y una tipificación más precisa para robos cometidos por motochorros.

En el plano internacional, el eventual acuerdo comercial con Estados Unidos requerirá adecuaciones normativas para cumplir con los compromisos asumidos. En tanto, el Ministerio de Salud trabaja en iniciativas propias que se anunciarán en las próximas semanas, aunque por ahora no se prevén cambios en el régimen de patentamiento de medicamentos.

Por último, también podrían impulsarse modificaciones en el esquema de licencias médicas para trabajadores, un punto vinculado al artículo 44 de la reforma laboral. Desde el sector industrial acercaron una propuesta que contempla un esquema escalonado de pago durante los primeros días de licencia.