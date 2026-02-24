Daniel Radcliffe aclara rumores sobre su posible papel como Wolverine

El actor británico desmintió versiones que lo vinculaban como posible sucesor de Hugh Jackman y aseguró que nunca recibió una propuesta formal de Marvel Studios. También explicó que no está buscando integrarse a una gran franquicia.

Hoy 12:42

El actor británico Daniel Radcliffe se refirió públicamente a los rumores que lo señalaban como candidato para interpretar a Wolverine en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y descartó que exista una oferta concreta para asumir el papel.

Las especulaciones crecieron tras el éxito de Deadpool & Wolverine y ante versiones que indican que Hugh Jackman podría participar en próximas producciones como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. En paralelo, Marvel Studios trabaja en una nueva etapa centrada en los mutantes y en el eventual reinicio de X-Men.

En declaraciones al medio ComicBook, Radcliffe afirmó que el rumor nunca tuvo sustento real. Señaló que se trató de una especulación surgida en internet y que jamás fue contactado por el estudio para evaluar su incorporación. Además, sostuvo que, si bien una propuesta de ese nivel sería importante, no tiene interés en suceder a Jackman en un personaje tan identificado con el actor australiano.

El intérprete también dejó abierta la posibilidad de participar en una película de superhéroes en el futuro, aunque aclaró que no está buscando activamente sumarse a una franquicia. Explicó que evalúa cada proyecto en función de la calidad del guion y que aceptaría un trabajo si la propuesta le resultara creativamente atractiva.

La continuidad de Jackman como Wolverine mantiene abierto el debate sobre un eventual recambio. Desde su primera aparición en el año 2000, el actor consolidó una versión del personaje que se convirtió en un referente del cine de superhéroes. Para muchos seguidores, Logan representó un cierre adecuado para el arco del mutante, aunque su regreso posterior reactivó la discusión sobre el futuro del rol.

Ante la complejidad de un recast inmediato, algunos plantean que Marvel podría mantener a Jackman en un rol secundario o de mentor, mientras otro personaje asume el protagonismo. Entre las alternativas mencionadas por los fanáticos figura X-23, interpretada por Dafne Keen en Logan, como posible sucesora dentro de una futura etapa de X-Men enfocada en una nueva generación de mutantes.