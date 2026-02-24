Víctor Araujo encabezó un interesante conversatorio sobre gestión municipal

El jefe de Gabinete destacó la relevancia de la formación en administración pública para optimizar recursos y fortalecer la gestión de los municipios en tiempos de dificultades económicas.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Víctor Araujo, encabezó este martes el conversatorio “Cómo organizar la administración de un municipio” en las instalaciones de Conciencia y Acción Ciudadana (CyAC), en la ciudad Capital.

Durante el encuentro, Araujo destacó la importancia de capacitarse en administración pública y optimizar recursos, especialmente en contextos económicos difíciles. “Valoro la invitación y la iniciativa de CyAC porque son tiempos en los que hay que difundir este tipo de formación para sobrellevar la situación que estamos atravesando: vivimos tiempos deficitarios en el país. Administrar y lograr que los números rindan no es algo menor”, afirmó en conferencia de prensa.

El conversatorio fue moderado por Cecilia Valdez y Francisco Yunes, mientras que Atilio Chara, presidente de CyAC, señaló que la actividad buscó “capacitar a la dirigencia que integraría un Ejecutivo municipal, mostrando cómo se planifica y organiza un gobierno”.

Araujo, quien se desempeñó como intendente de Fernández, subrayó que formar a los ciudadanos en gestión pública es fundamental para mejorar la administración local y el uso eficiente de los recursos públicos. “Es importante que la gente avance en el aprendizaje de cuestiones de administración”, concluyó, reforzando la apuesta por la capacitación como herramienta clave para la gestión municipal.