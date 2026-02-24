Video: por un accidente de tránsito golpeó en la cabeza a un hombre y lo desmayó

Usó una llave para sacar las turcas de las ruedas. El agresor estaba en compañía de su hermano e intentaron huir del lugar.

Hoy 12:59

Un violento episodio se registró en la ciudad de Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, donde un hombre fue golpeado con un fierro por dos hermanos tras una discusión de tránsito.

El hecho ocurrió en la intersección del boulevard Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez, en la zona de Castelar Norte. Por la brutalidad del impacto, la víctima se desvaneció en el lugar.

El video que encabeza la nota, captado desde un edificio cercano, registró con claridad la secuencia. Todo comenzó en horas de la tarde tras una discusión verbal entre un hombre y dos hermanos, aparentemente a raíz de un roce entre sus vehículos.

De acuerdo con la reconstrucción de Primer Plano Online, el conductor de la camioneta descendió armado con un rifle con intención de enfrentar a los otros involucrados. En ese contexto, uno de los agresores -quienes serían vecinos de Morón y empleados de una empresa de motores eléctricos- lo atacó con un fierro utilizado para aflojar tuercas de llantas y lo dejó inconsciente.

La escena, que recordó a una situación propia de Relatos salvajes, terminó con la víctima trasladada por una ambulancia del SAME de Morón al sanatorio de Ramos Mejía, donde quedó internada en terapia intensiva.

Los hermanos intentaron escapar, pero fueron reducidos por testigos hasta la llegada de la Policía. “Sé hombre, bancate los trapos y esperá a que venga la Policía”, gritaron los testigos al agresor que usó el fierro.

Finalmente, los agresores fueron identificados como R.M. y C.M. Este miércoles por la mañana serán indagados por el fiscal Claudio Oviedo, a cargo de la UFI N° 5 de Morón, bajo la calificación de lesiones graves. Esto podría cambiar de acuerdo con la evolución del estado de salud de la víctima.