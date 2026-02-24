La Libertad Avanza impuso su mayoría y dejó al kirchnerismo sin autoridades en el Senado

El oficialismo hizo valer sus alianzas para excluir a Unión por la Patria de la vicepresidencia de la Cámara Alta. Además, amplió el temario para definir a los integrantes de la Auditoría General de la Nación.

Hoy 13:04

La Libertad Avanza hizo valer sus acuerdos parlamentarios y desplazó a Unión por la Patria de todos los cargos de conducción del Senado, pese a que el interbloque peronista conserva 25 bancas y continúa siendo la primera minoría. La definición se concretó este martes al mediodía, en la sesión preparatoria que renovó las autoridades para el período 2026 y que, además, incorporó sobre la hora la designación de los representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN).

La presidencia provisional quedó en manos del libertario Bartolomé Abdala, quien continuará en el cargo. Sin embargo, el oficialismo modificó el esquema habitual a partir de la vicepresidencia, que históricamente correspondía a la primera minoría. Ese lugar no será ocupado por el justicialismo sino por la jujeña Carolina Moisés, que hasta el día anterior integraba el interbloque de Unión por la Patria y formalizó su salida junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza para conformar Convicción Federal.

La definición se terminó de delinear en una reunión de labor parlamentaria previa al inicio de la sesión, donde la jefa del bloque oficialista comunicó la propuesta de integración bajo un criterio de proporcionalidad distinto al aplicado hasta ahora. El peronismo tomó conocimiento horas antes de que se formalizara en el recinto.

Además de la vicepresidencia, los otros cargos también quedaron fuera del alcance de UxP. La vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada (UCR) y la vicepresidencia segunda por Alejandra Vigo (Provincias Unidas). De este modo, el interbloque justicialista perdió toda presencia en la nómina de autoridades de la Cámara alta.

El jefe del bloque, José Mayans, objetó el procedimiento y sostuvo que la propuesta oficialista evidencia una política del “atropello” y una ”lectura antojadiza" del reglamento”. Según aclaró, no cuestionaron los nombres propuestos sino las formas en que se resolvió la integración.

La votación se realizó por medios electrónicos y arrojó 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. El voto en blanco fue de Andrada, quien evitó pronunciarse a favor o en contra de Moisés, su compañera de flamante bloque. Moisés y Mendoza, ya fuera del interbloque peronista, participaron de la sesión y contribuyeron al quórum que habilitó el tratamiento.

La reconfiguración interna del Senado se da luego del recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza alcanzó los 21 legisladores propios tras la incorporación del cordobés Luis Juez. Unión por la Patria, en tanto, quedó reducida a 25 integrantes y atraviesa su representación más baja desde la recuperación democrática en 1983.

La ruptura de Convicción Federal formalizó un distanciamiento que ya se había evidenciado en votaciones clave, como el Presupuesto 2026. En un comunicado, los senadores que se apartaron señalaron que buscan “sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición” y no descartan articular con otros espacios provinciales.