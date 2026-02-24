Mia Goth se separó tras más de una década de relación con Shia LaBeouf

La pareja puso fin a su vínculo en silencio, luego de años de altibajos y en medio de un nuevo arresto del actor en Nueva Orleans.

Hoy 13:20

Shia LaBeouf y Mia Goth han decidido poner fin a su relación tras más de diez años juntos, marcada por reconciliaciones, distanciamientos y episodios de tensión. La separación, que se habría concretado hace aproximadamente un año, salió a la luz en las últimas horas coincidiendo con el arresto del actor de 39 años en Nueva Orleans por presuntas agresiones durante las celebraciones del carnaval de Mardi Gras.

Fuentes cercanas indican que la ruptura se produjo de manera privada y sin anuncios públicos. La pareja comparte una hija, Isabel, nacida en 2022, y ambos mantienen contacto con ella pese a la separación.

Una relación con altibajos

La historia entre LaBeouf y Goth comenzó en 2012 durante el rodaje de Nymphomaniac: Vol. II, dirigida por Lars von Trier. Desde entonces, su relación estuvo marcada por discusiones públicas, distanciamientos y reconciliaciones.

Shia LaBeouf

En 2015 se difundió un video de una fuerte pelea entre ambos, y en 2016 celebraron una ceremonia en Las Vegas que fue presentada como boda, aunque legalmente no estaban casados. En 2018 anunciaron su divorcio, pero volvieron a aparecer juntos en 2020, generando rumores de reconciliación.

La llegada de su hija en 2022 pareció fortalecer el vínculo, aunque las diferencias persistieron. Una fuente cercana comentó a People: “Su relación siempre fue complicada. No se llevaban bien y tuvieron muchos problemas el año pasado”. Tras la separación, LaBeouf se mudó de Los Ángeles a Nueva Orleans, decisión impulsada por Goth.

Mia Goth

Pese a la ruptura, Mia Goth prioriza su vida personal y la de su hija. “Ella lo ama, pero no lo necesita. Es muy independiente y su prioridad es su hija”, agregó la fuente. Por su parte, LaBeouf mantiene contacto con Isabel y continúa cumpliendo su rol como padre.

Escándalos y arrestos recientes

La separación se conoce días después de que LaBeouf fuera arrestado el 17 de febrero durante el Mardi Gras en Nueva Orleans. Según el informe policial, el actor fue expulsado de un bar, agredió a un hombre, se retiró y luego regresó para atacar nuevamente a la misma persona y a otra más.

Tras recibir atención médica por lesiones, LaBeouf quedó detenido y horas después fue visto bailando en Bourbon Street, publicando una selfie en su cuenta de X con el mensaje “Libérenme”.