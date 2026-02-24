Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 FEB 2026 | 35º
X
Policiales

Una exfuncionaria judicial denunció haber sido estafada por 4 millones de pesos

Fue víctima de un presunto ciberdelito. La justicia ya investiga el caso.

Hoy 14:16

Una ex funcionaria judicial que se jubiló recientemente denunció haber sido víctima de una estafa por 4 millones de pesos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La afectada ya presentó la denuncia y activó los mecanismos judiciales correspondientes.

Por el momento, se estima que la maniobra se trató de un fraude virtual, aunque las autoridades no han dado detalles sobre la modalidad del delito ni sobre los posibles responsables.

La investigación continúa en curso para esclarecer cómo se concretó el hecho y dar con los responsables.

TEMAS estafa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba recibe a Talleres con la necesidad de reencontrarse con el triunfo
  2. 2. Se entregó el prófugo por el ataque a tiros tras una gresca en Termas y quedó detenido
  3. 3. El tiempo para este martes 24 de febrero en Santiago del Estero: jornada calurosa con máximas de 35ºC
  4. 4. Emprendedores de Santiago es tu Río destacaron el espacio otorgado por la Municipalidad para poder trabajar
  5. 5. Panel renovado y debates asegurados en "Gran Hermano: Generación Dorada"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT