Una exfuncionaria judicial denunció haber sido estafada por 4 millones de pesos

Fue víctima de un presunto ciberdelito. La justicia ya investiga el caso.

Hoy 14:16

Una ex funcionaria judicial que se jubiló recientemente denunció haber sido víctima de una estafa por 4 millones de pesos.

La afectada ya presentó la denuncia y activó los mecanismos judiciales correspondientes.

Por el momento, se estima que la maniobra se trató de un fraude virtual, aunque las autoridades no han dado detalles sobre la modalidad del delito ni sobre los posibles responsables.

La investigación continúa en curso para esclarecer cómo se concretó el hecho y dar con los responsables.