Carlitos Tévez tiene su chacarera de la mano de Alito Toledo

Toledo, referente de Los Manseros Santiagueños, le entregó a “Carlitos” un pendrive con la chacarera grabada. Hubo abrazo largo, silencio absoluto y emoción a flor de piel.

Hoy 15:30

“Carlitos pueblo querido, que el mundo quiere abrazar como un gol de chacarera en la historia quedará”, dice una de las estrofas de “Carlos Pueblo”, la chacarera que Alfredo “Alito” Toledo compuso especialmente para su amigo entrañable, el exfutbolista Carlos Alberto Tévez, ídolo de Boca Juniors y uno de los delanteros más importantes del fútbol argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Y el "Mansero" Toledo se la entregó el lunes a la noche en un hotel de La Banda, donde se hospeda el plantel de Talleres de Córdoba, que hoy enfrentará a Central Córdoba en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Un regalo hecho de corazón

Toledo, referente de Los Manseros Santiagueños, le entregó a “Carlitos” un pendrive con la chacarera grabada. Hubo abrazo largo, silencio absoluto y emoción a flor de piel. El músico le contó que la compuso en apenas dos días y que su intención es registrarla oficialmente con el grupo.

“Hiciste feliz a los argentinos y nos sentimos orgullosos. Y aparte orgulloso de otra cosa: que estás en mi provincia. Estás en Santiago, tu tierra, que quieres tanto y amas tanto”, le dijo Alito a un visiblemente conmovido Tévez.

El exdelantero de West Ham United F. C, Juventus de Turín y Manchester City F. C., entre otros, agradeció el gesto: “Gracias a vos y a toda la familia mansera. Tener este recuerdo tuyo y de todos los chicos para mí es emocionante. Son 67 años con la música y que se acuerden de mí, que viene de mi padre, es muy fuerte. Lo voy a llevar siempre en mi corazón”.

“Pueblo es toda la región”

La chacarera comienza con el relato del recordado gol que Tévez le marcó a River, un guiño especial teniendo en cuenta que Toledo es hincha del club de Núñez. Pero más allá de la rivalidad futbolera, la letra apunta a algo más profundo.

“Todos los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos de él, por lo que hizo con el fútbol y por cómo representó a la Selección. Esta chacarera está hecha de corazón”, sostuvo el músico.

Consultado sobre el significado de que la canción lleve su nombre y la palabra “pueblo”, Tévez reflexionó: “Pueblo no es solo el barrio. Pueblo es la región, es todo el interior del país representado. Me siento identificado y es un honor llevarlo con la frente en alto”.

También destacó lo que implica que lo definan como “corazón mansero”: “Ser mansero es familia, tradición, cultura. Es lo que pasa de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. A Alito y a Onofre hay que respetarlos y quererlos porque nos recuerdan a nuestros mayores”.

La chacarera cierra con un verso que sintetiza el vínculo entre el ídolo y la tierra santiagueña: “Con el corazón mansero que siempre lo hace volver”. Un reconocimiento que excede lo deportivo y se mete de lleno en la identidad y el afecto popular.